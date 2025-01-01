هجوم اسرائيلي وشيك على اليمن ..

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القيادة العسكرية تجمع معلومات لإنشاء "بنك أهداف" لاستهداف جماعة "أنصار الله" في اليمن.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر سياسية، أن "أجهزة الاستخبارات تبذل جهودا كبيرة من أجل إنشاء بنك أهداف واسع لضرب مراكز ثقل الحوثيين في اليمن".

ورغم ذلك، أوضح الموقع نقلًا عن المصادر ذاتها، أن "إسرائيل تجد صعوبة كبيرة في كبح إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المستمر من اليمن، ما يعني أن الجبهة الداخلية في إسرائيل عرضة دائما للخطر، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي للرد".

وأوضح أنه "في إطار هذه الجهود، جرت محاولة اغتيال استهدفت رئيس هيئة أركان الحوثي، محمد عبد الكريم الرمرائي، أثناء اجتماعه مع مسؤولين كبار آخرين، لكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة"، على حد زعمه.

وأشار إلى أن "ضرب الحوثيين أمر صعب لأن معظم مراكز ثقلهم تقع تحت الأرض، وبعضها غير معروف للمخابرات الإسرائيلية.

وأكدت المصادر السياسية، لم يذكر الموقع أسماءها، أنه "من أجل تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين، يجب تجميع العديد من الأهداف التي قد يتسبب تأثيرها المشترك أضرارا جسيمة للغاية، على عكس العملية الأمريكية التي فشلت في التغلب عليها".