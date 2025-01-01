  1. الرئيسية
الصحة : 64 شهيدا خلال يوم و62,686 منذ بدء الحرب على قطاع غزة

الأحد 24 أغسطس 2025 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان 64 شهيدًا و 278 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,686 شهيدًا و 157,951 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,842 شهيدًا و 45,910 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 19 شهيدًا و 123 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.

