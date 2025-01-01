  1. الرئيسية
الأونروا : 90% من مدارس غزة دمرتها إسرائيل وتحتاج لإعادة بناء

الأحد 24 أغسطس 2025 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، أن 9 من كل 10 مدارس في قطاع غزة، بما فيها مدارسها، ستحتاج إلى إعادة بناء لتصبح صالحة للاستخدام من جديد.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اكدت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين، مشددة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر أميركية لتنفيذ تلك الهجمات.

ووصفت المنظمة في تقريرها استهداف إسرائيل للمدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة بأنها هجمات غير قانونية بغض النظر عن التبرير.

