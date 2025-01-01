  1. الرئيسية
عملية اجتياح مدينة عزة قد تستغرق أكثر من عام.. كاتس : سنهزم “حماس” والحرب لن تتوقف إلا بشروطنا

الأحد 24 أغسطس 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملية اجتياح مدينة عزة قد تستغرق أكثر من عام.. كاتس : سنهزم “حماس” والحرب لن تتوقف إلا بشروطنا



القدس المحتلة/سما/

وسط الحديث عن خلافات دبت داخل الحكومة الإسرائيلية حول احتلال مدينة غزة وتوسيع الحرب، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التأكيد على دعم القيادة السياسية للجيش والتعاون والوحدة بينهما.
كما أشار كاتس في منشور على حسابه في إكس، اليوم الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يعمل، بكل قوة لهزيمة حماس، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء الحرب وفقًا للشروط التي وضعتها إسرائيل.
وقال: “يقع على عاتقنا جميعًا أن نحيي قادة وجنود الجيش، النظاميين والقدامى والاحتياط، الذين يقاتلون ببسالة من أجل أمن إسرائيل”.
جاءت تصريحات كاتس، تعليقا على تسريبات نشرها الإعلام الإسرائيلي عن خلاف حاد في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر حول خطط احتلال غزة، بينه وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أتت في حين أفادت مصادر إسرائيلية بوجود تقديرات عسكرية داخل الجيش الإسرائيلي بأن تستغرق عملية مدينة غزة سنة أو أكثر.
وتواجه حكومة نتنياهو، ضغوطا متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف الحرب قبل أن يبدأ الجيش هجومه للسيطرة على مدينة غزة.
في حين لم تسفر أشهر من مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عن أية نتائج حتى الآن، رغم مساعي الوسطاء المصريين والقطريين.

علما أن حماس كانت أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها قدمت “ردا إيجابيا” على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يقال إنه نسخة معدلة من مقترح تم التفاوض عليه سابقا من قبل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

