  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسيرات كبرى في مدن استرالية تطالب بوقف الإبادة ووقف تصدير السلاح لإسرائيل

الأحد 24 أغسطس 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات كبرى في مدن استرالية تطالب بوقف الإبادة ووقف تصدير السلاح لإسرائيل



وكالات / سما/

في مشهد يعكس اتساع رقعة التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني في الشارع الأسترالي، شهدت العاصمة الأسترالية سيدني وعدد من المدن الرئيسية مسيرات حاشدة شارك فيها عشرات الالاف نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن رفضهم للدعم الأسترالي لإسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبين الحكومة الأسترالية باتخاذ موقف حازم بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية المستمرة، وإلزام دولة الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية الى قطاع غزة الذي دخل مرحلة المجاعة.

وشارك في الفعاليات الجماهيرية ممثلون عن منظمات حقوقية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، حيث أكدوا على أهمية الضغط الشعبي في تغيير السياسات الخارجية، لا سيما في ظل التصاعد الخطير للأوضاع الإنسانية في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية : حدث أمني صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة

مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

وزراء حزب هولندي يستقيلون بشكل جماعي من الحكومة بسبب حرب اسرائيل على غزة

صحيفة عبرية: مصر تستعد لمفاوضات جديدة وسط جدل حول القوة الأمنية في غزة

النائب الجمهورية تايلور غرين: لن أصمت على الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في غزة

غانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة بمشاركة نتنياهو ولابيد وليبرمان لمدة سنة اشهر ..

فشل العدوان الأمريكيّ-الإسرائيليّ.. الخيار العسكريّ ضدّ طهران على الطاولة..

الأخبار الرئيسية

لماذا احتلال غزة أخطر ما يواجهه الغزيون منذ بداية الحرب؟

عملية اجتياح مدينة عزة قد تستغرق أكثر من عام.. كاتس : سنهزم “حماس” والحرب لن تتوقف إلا بشروطنا

IMG_1317

“أي شخص في غزة لا يُخلي أتركوه ليموت جوعًا”.. تفاصيل مواجهة حادة بين سموتريتش وزامير

صحيفة قطرية : مصر تخشى احتلال غزة وتعزز قواتها على الحدود

عشرات الشهداء والجرحى وجيش الاحتلال يدمر مربعات سكنية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية