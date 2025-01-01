  1. الرئيسية
صحيفة قطرية : مصر تخشى احتلال غزة وتعزز قواتها على الحدود

الأحد 24 أغسطس 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة قطرية : مصر تخشى احتلال غزة وتعزز قواتها على الحدود



القاهرة /سما/

عزز الجيش المصري قواته على الحدود مع غزة، خشية من أن تؤدي العمليات الحربية الاسرائيلية إلى دفع نحو مليون مواطن غزي إلى النزوح من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، ما يفتح الباب أمام محاولات إسرائيلية متعمدة لدفع هؤلاء المدنيين إلى الحدود المصرية.

وذكر تقرير لصحيفة "العربي الجديد" القطرية أن مصر تخشى من احتمال احتلال الجيش الإسرائيلي مناطق لم تخضع لسيطرته بعد في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، مما يفتح الباب أمام محاولات إسرائيلية لدفع المدنيين نحو الحدود المصرية.

كما ذكر التقرير أن القاهرة تخشى من أن "تستغل إسرائيل الفوضى" وترسي سياسة تهجير، محولةً جنوب غزة إلى نقطة تجمع مؤقتة قبل محاولة دفع المدنيين نحو معبر رفح.

وهذا ما دفع الجيش المصري إلى تعزيز وجوده على الحدود بشكل لافت خلال الأيام الماضية، في رسالة مزدوجة: أولاً منع أي اختراق أمني أو عبور جماعي، وثانياً توجيه رسالة سياسية بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي حلول على حساب أراضيها أو سيادتها.

