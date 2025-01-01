مستشهدا بالقرآن الكريم".. مستشار خامنئي يحدد منطقة في العالم تشكل الحصن الأمني لإيران

طهران / وكالات /

جدد مستشار المرشد الإيراني الأعلى، على أكبر ولايتي، تأكيده على أهمية منطقة القوقاز بالنسبة لإيران.

وكتب علي أكبر ولايتي اليوم السبت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X": "لقد أشاد القرآن الكريم بذي القرنين، الذي يعتقد كبار المفسرين، مثل العلامة الطباطبائي، أنه كورش الكبير".

واضاف ولايتي: "وفقا لهيرودوت، منذ عهد كورش، كانت القوقاز دائما بمثابة حصن أمني لإيران، وقد بنى سدًا هناك لمنع غزو القبائل البربرية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت ضمانات بعدم نشر قوات أجنبية في جنوب القوقاز، في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن مؤخرا.

وأكد بقائي أن إيران "لا ترى فائدة من وجود قوات مسلحة أجنبية في المنطقة"، مشيراً إلى أن طهران أعربت عن قلقها بهذا الشأن.

يذكر أن اتفاق السلام الموقع في واشنطن شهد اعتماد إعلان مشترك من قبل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، كما تضمن بنودا حول إقامة علاقات سلام بين البلدين، فيما تخطط أرمينيا لمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية لإدارة هذا الممر الاستراتيجي 99 عاما.