الدفاع المدني: غزة محاصرة بالكامل وتتعرض لعملية تطهير عرقي

غزة/سما/

قال مدير الإمداد في جهاز الدفاع المدني، محمد المغير، إن الاحتلال يتعمد شن عمليات عسكرية متواصلة تشمل القصف الجوي والاقتحامات البرية، إلى جانب فرض سيطرة نيرانية كثيفة، ما جعل قطاع غزة منطقة محاصرة بالكامل دون أي بقعة آمنة.

وأوضح أن الاحتلال "لا يكتفي باستهداف الأفراد، بل يعمل على تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية ومنازل المدنيين، في إطار سياسة وصفها بـ"التطهير العرقي" التي تهدف إلى تغيير الواقع السكاني والجغرافي في القطاع".

وأشار المغير إلى أن مناطق بأكملها أزيلت من الوجود ولم يبقَ لها أي أثر على الأرض، في جريمة خطيرة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصر في غزة.