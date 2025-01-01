لابيد: حرب غزة تحوّلت إلى “أفغانستان إسرائيلية” ونخشى تكرار الهزيمة الأميركية

القدس المحتلة/سما/

شدّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على أنّ وقف الحرب في قطاع غزة هو مصلحة إسرائيلية، معتبراً أنّها تحوّلت إلى “أفغانستان إسرائيلية”.

وذكّر لابيد، في حديث مع “القناة 12” الإسرائيلية، أنّه في أفغانستان هربت القوات الأميركية مهزومةً، وقال “نحن لا نريد أن يحدث هذا لجنود الجيش الإسرائيلي”.

واعترف لابيد أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنجح في هزيمة المقاومة الفلسطينية، إذ بعد “سنة و10 أشهر هذه الحكومة لا تنجح في هزيمة حماس”.

وفي سياق متصل، شدّد رئيس مجلس “الأمن القومي” السابق لـ”القناة 12″، غيورا ايلند، على أنّ الضغط لا يؤثّر على حماس.

وانتقد الفكرة الموجودة لدى إسرائيل ومفادها أنّه “يمكن الفصل بين حماس والسكان في غزة”، إذ اعترف بأنّه لا فرصة لهذه الفرضية، “فغزة هي حماس وحماس هي غزة”.

وأكد ايلند أنّ احتلال غزة مع وجود السكان المعادين والبقاء الطويل سيُدفّع “إسرائيل” الثمن مرتين، موضحاً أنّ وضعاً كهذا يُعدّ إشكالياً، “أنت لم تحل مشكلة بل خلقت مشكلة”، وذّكر أنّ في غزة يوجد ما هو تحت الأرض.

وقال بشأن احتلال منطقة “العالم يقول أنت المسؤول ادفع واهتم بالسكان”، مضيفاً أنّه في ظل وجود سكّان معادين فإنّ الهجمات ستحصل.

كذلك، دعت “القناة 13” الإسرائيلية إلى وقف الحرب المستمرة في غزة، معترفةً أنّه بعد سنتين من القتال لا يزال لدى حركة حماس عشرات آلاف العناصر.

وأقرّت القناة أنّ عناصر حماس لا يمكن الإمساك بهم، ولا قتلهم جميعاً حتى عندما يُطالب بذلك، ولا سيما من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إنهم “لا يخافون الموت”.

هذه الانتقادات تأتي في وقت بدأ فيه جيش الاحتلال المرحلة الثانية من عملية “عربات جدعون” والتي تركّز على احتلال مدينة غزة، وقد أقرّ “الكابينت” خطة الاحتلال. في المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها في مختلف المحاور موقعةً الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.