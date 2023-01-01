روبوتات إسرائيلية مفخخة تهز جباليا البلد شمال غزة

غزة /سما/

هزت انفجارات كبيرة مناطق شمالي قطاع غزة إثر تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي بواسطة روبوتات مفخخة فجر الأحد.

/ RT

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي فجر 4 روبوتات مفخخة في منطقة الزرقا بجباليا البلد شمال القطاع.

وأشارت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خلال ساعات الليل عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في منطقة جباليا.

ووثقت صور ومقاطع فيديو لحظة الانفجارات العنيفة التي هزت جباليا البلد.

هذا، وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات قصف وتفجير في حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي منطقة أبو إسكندر شمال المدينة.

وبدأت حركة نزوح للفلسطينيين من مناطق مدينة غزة باتجاه وسط وجنوب القطاع، بعد تضييق الجيش الإسرائيلي الخناق على سكان المدينة التي يطوقها الجيش من 3 اتجاهات.

وقالت وسائل الإعلام إن الجيش الإسرائيلي نسف منازل سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح، مضيفة أن المدفعية الإسرائيلية دكت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وشمال مخيم البريج وسط القطاع بالقذائف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة مخلفة دمارا وظروفا إنسانية لا توصف، حيث أكدت الأمم المتحدة رسميا حدوث مجاعة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر إحصائية نشرتها يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62622 قتيلا و157673 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى والمصابين بلغت منذ 18 مارس حتى اليوم 10778 قتيلا و45632 مصابا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المساعدات الإنسانية ممن وصلوا المستشفيات وصل إلى 2076 قتيلا وأكثر من 15308 مصابين.