فرنسا : سنعترف بالدولة الفلسطينية حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة

باريس / وكالات /

أوضحت مصادر دبلوماسية في فرنسا السبت أن "باريس ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، حتى لو تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل ذلك".

وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون قبل شهر اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وتشير تصريحات المصادر إلى أن إسرائيل لن تتمكن من تغيير القرار الفرنسي.

أكد ماكرون مرارًا وتكرارًا مؤخرًا أن قيام دولة فلسطينية - كجزء من حل الدولتين - أمرٌ أساسي لاستقرار المنطقة ولأمن إسرائيل. وقال في إحدى المناسبات: "الأمر المُلِحّ هو إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات للمدنيين".

وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية أمرٌ أساسي لضمان وجودها وتمكينها من المساهمة في الأمن في الشرق الأوسط".

في نهاية يوليو/تموز، عُقد المؤتمر الفرنسي السعودي ، الذي انتهى بتوقيع 17 دولة على إعلان استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، تحت مسمى "إعلان نيويورك". تضمن الإعلان دعوةً إلى حل الدولتين.