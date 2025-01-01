  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا : سنعترف بالدولة الفلسطينية حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة

الأحد 24 أغسطس 2025 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا : سنعترف بالدولة الفلسطينية حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة



باريس / وكالات /

أوضحت مصادر دبلوماسية في فرنسا السبت أن "باريس ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، حتى لو تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل ذلك".

وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون قبل شهر اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وتشير تصريحات المصادر إلى أن إسرائيل لن تتمكن من تغيير القرار الفرنسي.

أكد ماكرون مرارًا وتكرارًا مؤخرًا أن قيام دولة فلسطينية - كجزء من حل الدولتين - أمرٌ أساسي لاستقرار المنطقة ولأمن إسرائيل. وقال في إحدى المناسبات: "الأمر المُلِحّ هو إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات للمدنيين".

وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية أمرٌ أساسي لضمان وجودها وتمكينها من المساهمة في الأمن في الشرق الأوسط".

في نهاية يوليو/تموز، عُقد المؤتمر الفرنسي السعودي ، الذي انتهى بتوقيع 17 دولة على إعلان استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، تحت مسمى "إعلان نيويورك". تضمن الإعلان دعوةً إلى حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية : حدث أمني صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة

مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

"تبرع لغزة".. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل

العملية تبدأ منتصف سبتمبر ..نتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة وسط مفاوضات الاسرى..

صحيفة عبرية تتهم مصر بمواصلة بناء جيش قوي ومعاداة إسرائيل في الساحة الدولية ..

وزراء حزب هولندي يستقيلون بشكل جماعي من الحكومة بسبب حرب اسرائيل على غزة

مصر تعلن إعن نتاج “صوت الرعد” القادر على ضرب أهداف بعيدة ونسخة مطورة من المدرعة “سينا 200″

الأخبار الرئيسية

الرئيس الأيرلندي يدعو إلى التدخل العسكري لوقف الإبادة الجماعية وادخال المساعدات إلى غزة

صحيفة عبرية: مصر تستعد لمفاوضات جديدة وسط جدل حول القوة الأمنية في غزة

IMG_1307

النائب الجمهورية تايلور غرين: لن أصمت على الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في غزة

غانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة بمشاركة نتنياهو ولابيد وليبرمان لمدة سنة اشهر ..

عائلات الأسرى الإسرائيليين: "من يريد استعادة الأسرى لا يغزو غزة ويذهب الى حرب أبدية لا تنتهي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية