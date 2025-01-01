الرئيس الأيرلندي يدعو إلى التدخل العسكري لوقف الإبادة الجماعية وادخال المساعدات إلى غزة

دبلن/سما/

دعا الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز السبت الأمم المتحدة مجددا إلى التدخل عسكريا في الحرب في غزة من أجل ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة (RTE)، أضاف هيغينز أن هذه حقبة مأساوية في تاريخ العالم أجمع، وفي ضوء التقرير الذي نشرته هيئة تابعة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع، والذي خلص إلى وجود "وباء جوع" في مدينة غزة - وهو تقرير رُفضت نتائجه وتعرض لانتقادات لاذعة في إسرائيل.

أضاف أن الحرب وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها إسرائيل مُلزمة بتحمل مسؤولية أفعالها. وبهذا، كان يُشير في جوهره إلى أن إسرائيل يجب أن تُعاني من عواقب وخيمة لما ترتكبه من الإبادة الجماعية".

وقال إن "هناك حاجة إلى إعادة تقييم شاملة لأهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة"، ودورها في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن وحده سلطة الأمر باستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات في العالم.

وقال هيغينز: "إذا أيدته نسبة معينة من لجنة الجمعية العامة، حتى لو استخدم مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) لعرقلته، يمكن للأمين العام أن يدعو إلى إنشاء قوة وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

قال الرئيس الأيرلندي في مقابلة إنه زار الأراضي الفلسطينية سابقًا، قبل الحرب الأخيرة: "جلستُ مع الناس في خيام في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى خلال إحدى زياراتي الأخيرة. من أكثر ما أثّر فيّ قراءة تقرير طبي أظهر أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من صدمة أشدّ جراء إذلال آبائهم مقارنةً بصدمة موتهم".

اعترفت أيرلندا بدولة فلسطينية في مايو/أيار من العام الماضي ، وفي نهاية العام نفسه، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن . وأعلنت أيرلندا مؤخرًا أنها ستُجرّم استيراد البضائع من الضفة الغربية .