غانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة بمشاركة نتنياهو ولابيد وليبرمان لمدة سنة اشهر ..

القدس المحتلة / سما/

عقد رئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، مؤتمرًا صحفيًا وعرض مبادرة لتشكيل حكومة حكومة وحدة محدودة المدة، تستمر ستة أشهر فقط.

وحسب قوله، ستكون المهمتان الرئيسيتان للحكومة المؤقتة هما دفع صفقة الأسرى يليهما إجراء انتخابات في ربيع عام 2026.

دعا بيني غانتس كلاً من نتنياهو ولابيد وليبرمان إلى تشكيل حكومة وطنية تطلق سراح الأسرى وتقرّ التجنيد الإجباري للجميع، بما فيهم الحريديم. واقترح وضع نموذج خدمة جديد خلال أسابيع وتحديد موعد للانتخابات في ربيع 2026، مؤكداً أن هذا "بديل وطني مسؤول" لتهميش المتطرفين وتحقيق الأهداف.

وخاطب نتنياهو ولبيد وليبرمان قائلا "حان الوقت لتشكيل حكومة فداء الأسرى وجيش مجند بالكامل لفترة زمنية محدودة، خلال نصف عام ننجز هاتين المهمتين (إعادة الأسرى وقانون تجنيد الحريديين)، ثم نذهب إلى انتخابات".

وأضاف غانتس "يدعي البعض أنني أنقذت نتنياهو حين دخلت الحكومة، لكن الحقيقة أنني فعلت ذلك بسبب الظروف القاسية التي فرضت علينا قرارا سياسيا صعبا"، مشيرا إلى أنه يقف اليوم أمام "مفترق حاسم"، إذ توجد إمكانية للتقدم نحو صفقة من أجلها إعادة جميع المختطفين".

أكد غانتس أن خطته تقوم على صفقة لإعادة الأسرى، وإقرار خطة تجنيد تشمل الحريديم مع تخفيف العبء عن الجنود، ثم تحديد انتخابات في ربيع 2026 وحل الكنيست. ووصف الحكومة الحالية بـ"الفاشلة" التي تفرق الشعب، مؤكداً ضرورة رحيل نتنياهو عبر الانتخابات.