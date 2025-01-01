  1. الرئيسية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: "من يريد استعادة الأسرى لا يغزو غزة ويذهب الى حرب أبدية لا تنتهي

السبت 23 أغسطس 2025 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

 دعا ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مساء اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي أمام بوابة "بيغن" قرب مقر وزارة الجيش في تل أبيب، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى قبول صفقة تبادل، متهمين إياه بجرّ إسرائيل إلى "حرب أبدية لا داعي لها".

وقالت عيناف تسنجاوكر، والدة الأسير متان المحتجز في غزة منذ نحو عامين: "من يريد استعادة الأسرى لا يغزو غزة. نتنياهو يحكم علينا بحرب لا تنتهي". وطالبت الجمهور بالانضمام إلى فعاليات يوم الثلاثاء المقبل الذي أطلق عليه "يوم النضال المدني"، مؤكدة: "اخرجوا معنا لإنهاء الحرب، وإنقاذ الأسرى والجنود، واستعادة مسار إسرائيل".

وأوضح مقر عائلات الأسرى أن غداً ستُنظم وقفات واحتجاجات على مفترقات الطرق والساحات من الشمال إلى الجنوب، فيما ستتوج فعاليات الثلاثاء بمسيرة واعتصام مركزي في "ساحة الأسرى" بتل أبيب.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن "عدد الأسرى الأحياء في غزة قد يكون أقل من 20".

وعلّقت العائلات بالقول: "هناك 50 أسيراً، وكل واحد منهم عالم كامل بالنسبة لنا. إذا كان لدى الوزير درمر أو الأميركيين معلومات مغايرة، فالأولى أن تُطلع بها العائلات".

وفي رسالة بعثها منسق الأسرى والمفقودين في إسرائيل غال هيرش، أكد أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 20 أسيراً ما زالوا على قيد الحياة، اثنان منهم في خطر شديد، بينما 28 أسيراً اعتُبروا قتلى.

وكان نتنياهو قد أعلن الخميس أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفق شروط تقبلها إسرائيل، مشدداً على أن "حسم حماس وإطلاق سراح الأسرى يسيران معاً".

