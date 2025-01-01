  1. الرئيسية
المانيا : متضامنون مع فلسطين يهاجمون نشطاء يهود بالطلاء الأحمر في فرانكفورت

السبت 23 أغسطس 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المانيا : متضامنون مع فلسطين يهاجمون نشطاء يهود بالطلاء الأحمر في فرانكفورت



تعرض نشطاء يهود، مساء السبت، لهجوم من قبل متضامنين مع فلسطين في مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك أثناء قيامهم بتعليق لافتات تحمل صور المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأفاد الناشط اليهودي ساشا ستبسكي، أحد الذين تعرضوا للهجوم، أن مجموعة من الأشخاص قامت بدفعهم وتوجيه الإهانات لهم، قبل أن يعمد أحدهم إلى رش وجوههم بالطلاء الأحمر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته في الوجه وتلطخ نظارته وملابسه وفمه.

وأشار إلى أن ناشطين آخرين أصيبا أيضاً بالطلاء.

وأضاف ستبسكي أنه حاول التحدث مع المهاجمين وعرض عليهم الوقوف دقيقة صمت على أرواح جميع ضحايا الحرب والتأكيد على رغبته بالسلام، لكنهم واصلوا الاعتداء اللفظي والجسدي.

وأكد أن النشطاء تقدموا بشكاوى لدى الشرطة المحلية.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة هجمات استهدفت يهودا وإسرائيليين في عدة دول أوروبية وعالمية، من بينها فرنسا وهولندا والنمسا وأستراليا، على خلفية حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

