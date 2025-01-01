إسرائيل ترفض المقترح الأمريكي لوقف الحرب في لبنان

القدس المحتلة / سما/

رفضت إسرائيل مقترح المبعوث الأمريكي توم باراك لإنهاء الحرب في لبنان، بعد أن التقى باراك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس هذا الأسبوع.

ووفقًا لتقرير بثته قناة “الجديد” اللبنانية، وافقت إسرائيل على بعض المقترحات فقط ورفضت أخرى، مما يعني إبطال الاتفاق برمته.

وأعربت إسرائيل عن موافقتها المبدئية على الوقف التدريجي للقصف والاغتيالات، والانسحاب من عدة نقاط في جنوب لبنان، وإنهاء قضية أسرى الحرب. إلا أنها وضعت شرطًا رئيسيًا، وهو أن تبقى القرى المدمرة قرب الحدود خالية من السكان، وأن تُصبح منطقة صناعية تفصل القرى اللبنانية المأهولة عن المستوطنات الإسرائيلية. والهدف هو إنشاء منطقة عازلة تضم المصانع والصناعات اللبنانية، ولكن دون وجود سكان مدنيين.

كما أفادت التقارير بأن النشاط الإسرائيلي المستمر في المنطقة اللبنانية يهدف إلى ترسيخ هذه المنطقة العازلة.

ونفت مصادر سياسية لبنانية التقارير التي تُفيد بأن إسرائيل تطالب بالسيطرة المباشرة على القرى الحدودية.

وأكدت أن باراك طالب إسرائيل بالانسحاب من عدة نقاط في جنوب لبنان في مفاوضات لتشجيع الحكومة اللبنانية على تركيز نزع السلاح.

ومن المقرر أن يعود المبعوث الأميركي توم بيرك إلى بيروت الأسبوع المقبل برفقة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ضمن وفد يقوده السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ومستشارون من الإدارة الأميركية لمواصلة المناقشات حول هذه القضية.

في غضون ذلك، كشف موقع أكسيوس أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تقليص العمليات العسكرية غير العاجلة في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بنزع سلاح “حزب الله”.

وتتضمن الخطة الأمريكية وقفًا مؤقتًا للهجمات غير العاجلة، يُمدد إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات إضافية لمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه في جنوب لبنان.