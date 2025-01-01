استقالة وزير خارجية هولندا بسبب رفض حكومته اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

لاهاي/وكالات :

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إنه استقال من حكومة تصريف الأعمال ، بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف فيلدكامب أن "الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، وخططها في الضفة الغربية المحتلة".

وتابع: "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية"، موضحاً أنه سيقدم استقالته رسمياً.

وكان الوزير صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في يوليو/تموز الماضي أن الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" في البلاد .

كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها تمت "مناقشتها بشكل جدي"، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء، وهو ما حدا به لاتخاذ قرار الاستقالة "لأنه لم يعد يملك الثقة الكافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وأعلن تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي تشارك فيه الأمم المتحدة، الجمعة، تفشي المجاعة رسمياً في محافظة غزة، وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.