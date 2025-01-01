  1. الرئيسية
لليوم الثالث- الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة المغير

السبت 23 أغسطس 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثالث- الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة المغير



رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عدوانها الواسع على بلدة المغير شمال شرق رام الله.

واقتحم جنود الاحتلال عشرات المنازل في البلدة، تخلله اقتلاع مئات الأشجار وتجريف مساحات زراعية واسعة تقع في محيط شارع "ألون" الاستيطاني.

كما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع مئات الأشجار من أراضي قرية المغير، شمال شرق رام الله، تحت ذرائع أمنية.

وينص القرار على أن اقتلاع الأشجار من 3 مناطق من أراضي المغير، تقدر مساحتها بـ297 دونماً، اتخذ "لأغراض عسكرية بحتة ومستعجلة، ولأجل الدفاع عن حياة الناس".

وأمس قام مستوطن إسرائيلي بتهديد الفلسطينيين في قرية المغير شمال رام الله بالقتل والتدمير في الوقت الذي يخاصر جيش الاحتلال القرية ودمر مئات أشجار الزيتون.

وقال المستوطن في فيديو نشره باللغة العربية في رسالة إلى الفلسطينيين" بان ماحدث لغزة سيحدث لقرية المغير قريبا وان ما يجري الان من تدمير واعتداءات على البلدة هي مجر البدية وان الجيش الاسرائيلي والمستوطنين سيمسحون القرية ويدمرونها كما فعلوا في غزة .

#الاحتلال

