  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

14 شهيدا إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس ومنزلا في المغازي

السبت 23 أغسطس 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 شهيدا إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس ومنزلا في المغازي



غزة / سما /

استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا بينهم 6 أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وقال مستشفى العودة، إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات مسيرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفا أنه استقبل شهيدين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقاطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.

#المغازي #الاحتلال #خيام النازحين

الأكثر قراءة اليوم

الموساد يستعد لتنفذ اغتيالات .. معاريف: إسرائيل متمسكة بإخراج حماس من غزة وإطلاق سراح الرهائن

شاهد..كيف تلاعب جيش الاحتلال بفيديو هجوم القسام وانسحاب مقاتليها؟

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

تقرير صادم من واشنطن : اتهامات لـ "متعاقدين أمريكيين" بإطلاق النار على طالبي المساعدات في غزة

مسؤول كبير في حكومة نتنياهو يتمنى تدخل ترامب لإنهاء حرب غزة

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تصعيد دموي إسرائيلي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

IMG_1295

للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

الموساد يستعد لتنفذ اغتيالات .. معاريف: إسرائيل متمسكة بإخراج حماس من غزة وإطلاق سراح الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية