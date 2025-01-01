رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، إعلان الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الأمم المتحدة تؤكد رسميا حدوث المجاعة في محافظة غزة

- الاحتلال يواصل عدوانه على المغير.. تخريب ممتلكات وسرقة أموال وذهب وقرار باقتلاع مئات الأشجار

- فلسطين والأردن تدينان تصريحات وزير الاتصالات الاسرائيلي الاستعمارية والعنصرية

- استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل بشأن عقوبات على إسرائيل

- إسرائيل تمنع دخول رئيس بلدية برشلونة

- الحرب على غزة.. تراجع كبير في تأييد إسرائيل وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين

- خطة الاحتلال لاقتحام غزة.. هدم أبراج ونسف مبانٍ وتدمير أنفاق

- ألمانيا: لا نعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية

* "الأيام":

- الأمم المتحدة تعلن رسميا حالة مجاعة في غزة

- 70 شهيدا.. مجازر متواصلة في مدينة غزة وتصاعد استهداف الخيام في خان يونس

- استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل بشأن عقوبات على إسرائيل

- صحة غزة: إعلان المجاعة جاء متأخرا

- بعد إعلان المجاعة.. مناشدة خليجية لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات

- الاحتلال يواصل التنكيل في بلدة المغير وقرار باقتلاع مئات الأشجار

- عشرات الآلاف يتظاهرون في اليمن وموريتانيا والمغرب تضامنا مع غزة

* "القدس":

- غزة منطقة "مجاعة"

- حركة نزوح واسعة وسط تقدم الدبابات في أنحاء غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة

- غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة وفشل للإنسانية

- لازاريني: أطفال غزة محكوم عليهم بالموت إذا لم تصل المساعدات سريعا

- اقتلاع مئات الأشجار في المغير لتوسع المستوطنات

- 45 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى