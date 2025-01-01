  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 23 أغسطس 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، إعلان الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الأمم المتحدة تؤكد رسميا حدوث المجاعة في محافظة غزة

- الاحتلال يواصل عدوانه على المغير.. تخريب ممتلكات وسرقة أموال وذهب وقرار باقتلاع مئات الأشجار

- فلسطين والأردن تدينان تصريحات وزير الاتصالات الاسرائيلي الاستعمارية والعنصرية

- استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل بشأن عقوبات على إسرائيل

- إسرائيل تمنع دخول رئيس بلدية برشلونة

- الحرب على غزة.. تراجع كبير في تأييد إسرائيل وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين

- خطة الاحتلال لاقتحام غزة.. هدم أبراج ونسف مبانٍ وتدمير أنفاق

- ألمانيا: لا نعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية

 

* "الأيام":

- الأمم المتحدة تعلن رسميا حالة مجاعة في غزة

- 70 شهيدا.. مجازر متواصلة في مدينة غزة وتصاعد استهداف الخيام في خان يونس

- استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل بشأن عقوبات على إسرائيل

- صحة غزة: إعلان المجاعة جاء متأخرا

- بعد إعلان المجاعة.. مناشدة خليجية لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات

- الاحتلال يواصل التنكيل في بلدة المغير وقرار باقتلاع مئات الأشجار

- عشرات الآلاف يتظاهرون في اليمن وموريتانيا والمغرب تضامنا مع غزة

 

* "القدس":

- غزة منطقة "مجاعة"

- حركة نزوح واسعة وسط تقدم الدبابات في أنحاء غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة

- غوتيريش: المجاعة في غزة كارثة وفشل للإنسانية

- لازاريني: أطفال غزة محكوم عليهم بالموت إذا لم تصل المساعدات سريعا

- اقتلاع مئات الأشجار في المغير لتوسع المستوطنات

- 45 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الموساد يستعد لتنفذ اغتيالات .. معاريف: إسرائيل متمسكة بإخراج حماس من غزة وإطلاق سراح الرهائن

شاهد..كيف تلاعب جيش الاحتلال بفيديو هجوم القسام وانسحاب مقاتليها؟

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

تقرير صادم من واشنطن : اتهامات لـ "متعاقدين أمريكيين" بإطلاق النار على طالبي المساعدات في غزة

مسؤول كبير في حكومة نتنياهو يتمنى تدخل ترامب لإنهاء حرب غزة

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تصعيد دموي إسرائيلي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

IMG_1295

للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

الموساد يستعد لتنفذ اغتيالات .. معاريف: إسرائيل متمسكة بإخراج حماس من غزة وإطلاق سراح الرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية