الطقس: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

غزة / سما /

تتوقع دائرة الأرصاد الجويّة ان يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاحد: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

كما حذرت دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة .