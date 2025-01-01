الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخ من اليمن بقدرات جديدة ..

  1. الرئيسية
الجمعة 22 أغسطس 2025 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/
تحدث الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن عقب دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق، قائلا إن منظومة الدفاع تحاول اعتراضه فيما اصيب عدد من الاسرائيليين بجراح بسبب التدافع .
وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: “متابعة للإنذارات التي فعلت  في عدة مناطق داخل الدولة، أطلق صاروخ من اليمن”.
وقال إنه تم “تنفيذ محاولات اعتراض، والنتائج قيد الفحص” مشيرة الى ان الصاروخ اليمني انشطر الى عدة صواريخ في فضاء اسرائيل في تطور غير مسبوق.
بدورها، قالت القناة “12” الخاصة إن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب عقب إطلاق الصاروخ اليمني.

