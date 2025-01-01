  1. الرئيسية
صحة غزة: 71شهيدًا و251 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 22 أغسطس 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 71شهيدًا و251 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 71 شهيدًا و251 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضافت في بيان لها اليوم الجمعة" لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وجاء في البيان "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,263 شهيدًا و 157,365 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م"

وقالت ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 10,717 شهيدًا و 45,324 إصابة.

واكدت انه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 24 شهيدًا و 133 إصابة،ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,060 شهيدًا وأكثر من 15,197 إصابة.

كما أعلنت ان مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتين وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 273 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.

