استطلاع اسرائيلي: انهيار حزب غانتس والليكود يتراجع وبينيت يتصدر

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرت نتائجه يوم الجمعة، استمرار تقدم المعسكر المعارض لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال إجراء انتخابات عامة اليوم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه "على خلفية استمرار الركود وعدم اليقين بشأن استمرار القتال أو صفقة الرهائن، وفشل إسرائيل في الاستجابة لاقتراح الوسطاء، ظهرت دراما في النظام السياسي هذا الأسبوع".

وأضافت أن حزب "أزرق أبيض" المعارض برئاسة بيني غانتس، ينهار، ولأول مرة لم يتجاوز العتبة الانتخابية ولن يحصل على أي مقعد في الكنيست.

وذكرت الصحيفة: " تعززت المعارضة اليهودية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت إلى 61 مقعدا، مقابل 48 مقعدا للائتلاف الحاكم".

وأشارت إلى أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن معسكر نتنياهو سيحصل على المقاعد التالية: حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو 20 مقعدا، وحزب "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير 8 مقاعد، وحزب "شاس" الديني 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" الديني 7 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد.

بالمقابل فإن الأحزاب المعارضة تحصل على المقاعد التالية: نفتالي بينيت 23 مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، حزب "الديمقراطيين" 11 مقاعد، و"هناك مستقبل" 8 مقاعد.

كما يحصل حزب برئاسة غادي آيزنكوت 10 مقاعد

كما يحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير على 5 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 6 مقاعد.

وذكرت الصحيفة إن الاستطلاع أجري لصالحها من قبل معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 509 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4%.