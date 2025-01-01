للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

وكالات / سما/

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، رسمياً وقوع المجاعة في قطاع غزة، لتكون المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الإعلان في الشرق الأوسط.

وأكدت المنظمة أنّ هذه الكارثة الإنسانية كان بالإمكان تجنّبها "لولا العرقلة الإسرائيلية الممنهجة"، التي حالت دون وصول المساعدات بالكمية والسرعة

وقالت الأمم المتحدة: "المجاعة في غزة عار عالمي"، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف النار وفتح المعابر إلى غزة.







ورداً على الأمم المتحدة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "المجاعة في غزة أكاذيب تروجها حماس"، مؤكدة أنّ " لا مجاعة في غزة".



وشددت الخارجية الإسرائيلية على أنّه " لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وتقديرات منظمة الصحة العالمية خاطئة، وستلقى بسلة المهملات".

ويأتي هذا الإعلان في ظل حصار طويل ومعارك متواصلة أوقعت أزمات معيشية وصحية خانقة في القطاع، فيما تواصل المنظمات الدولية التحذير من انهيار شامل يهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.