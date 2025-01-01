مسؤول كبير في حكومة نتنياهو يتمنى تدخل ترامب لإنهاء حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

تناولت التقارير الإسرائيلية تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعرب أحد أبرز أعضاء الحكومة الإسرائيلية عن أمله في أن يتدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وذكر المسؤول أنه يتمنى أن يضيق ترامب ذرعا بالوضع الحالي كما فعل سابقا عندما تدخل لوقف الهجمات على طهران.

وفقاً للتقارير، فإن المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن ترامب قدّم خدمة عظيمة لإسرائيل في الماضي، لكنه أضاف أن ترامب لا يعتزم التدخل في الوضع الحالي، بل يسعى لإنهاء المعركة بأسرع وقت وبأكبر قدر من الألم.

في سياق متصل، تناولت صحيفة 'الغارديان' البريطانية حجم الخسائر الكبيرة بين المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يبالغ في تقدير خسائر المقاتلين الفلسطينيين. وقد نقلت الصحيفة عن مصدر استخباري قوله إن التقارير العسكرية تشير إلى أرقام غير دقيقة.

أما في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فقد ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن توقعات ترامب بحدوث انفراجات وشيكة بعد قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تتحقق. وأكدت الصحيفة أن الحرب لا تزال مستمرة ولا توجد تسوية سلمية في الأفق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن روسيا تواصل قصف أوكرانيا، في حين أن النقاشات حول تنازلات بين الطرفين لا تزال بعيدة المنال. الهوة بين مواقف موسكو وكييف لا تزال شاسعة، مما يعقد فرص السلام.

من جانبها، رصدت صحيفة 'موسكو تايمز' العقبات التي قد تعرقل اللقاء المرتقب بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى عدم وجود إرادة دبلوماسية واضحة لرفع مستوى اللقاءات بين الجانبين.

أضافت الصحيفة أن الكرملين يسعى لتغيير القيادة الأوكرانية، حيث ينظر إلى زيلينسكي على أنه 'رئيس غير شرعي' بعد انتهاء ولايته العام الماضي، مما يزيد من تعقيد فرص التسوية.