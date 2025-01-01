لازاريني: أطفال غزة محكوم عليهم بالموت إذا لم تصل المساعدات سريعا

وكالات / سما/

حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن الأطفال الأكثر جوعا في قطاع غزة "محكوم عليهم بالموت"، إن لم تصل إليهم المساعدات على وجه السرعة.

وأفاد المسؤول الأممي في بيان، الخميس، بأن مستويات الجوع أكثر حدة في الشمال، حيث مدينة غزة التي ما زال يسكنها نحو مليون شخص بحسب التقديرات.

وأعلن لازاريني أنه سيتم نشر تقييم لحجم الجوع في القطاع المحاصر قريبا، مشيرا إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا شهدت ارتفاعا بمعدل ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد منذ آذار/مارس.

وأضاف "إن لم تُتخذ التدابير بشكل عاجل فالأطفال محكوم عليهم بالموت".

وقال لازاريني إن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعا بالفعل "وسوف يكون هناك المزيد، بلا شك".