  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة بريطانية : اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل بحضور ترامب

الجمعة 22 أغسطس 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية : اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل بحضور ترامب



دمشق/وكالات/

أفادت مصادر سورية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ "إندبندنت عربية"، بأن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيسبقه بيوم الـ24 من سبتمبر، خطاب لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في نيويورك، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن تل أبيب ودمشق لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب، وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين.

وكان مصدران سوريان مطلعان أفادا، بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس، لمناقشة ترتيبات أمنية في جنوب سوريا.

يجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أميركية في شأن تهدئة الصراع في جنوب سوريا، وأجريت جولة سابقة من هذه المحادثات في باريس في أواخر يوليو (تموز)، لكنها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الشيباني اجتمع مع وفد إسرائيلي الثلاثاء، لكنها لم تذكر ديرمر.

وأضافت الوكالة أن النقاشات تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".

وتناول الاجتماع أيضاً إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة عام 1974، التي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان.

وقبل أيام أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن معركة توحيد بلاده بعد أعوام من الحرب "يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية"، رافضاً أي تقسيم، ومتهماً إسرائيل بالتدخل في الجنوب.

وقال خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب في حضور وزراء وسياسيين بثها التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد، "أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا يزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة عسكرية"، مؤكداً إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب.

وأوضح الشرع "لا أرى أن سوريا فيها أخطار تقسيم (...) هذا الأمر مستحيل". وتابع "بعض الأطراف تحاول أن تستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه" في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تكشف تفاصيل عملية القسام المباغتة في خان يونس ..يعملون بصورة منظمة وخططوا لاسر جندي ..

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

إسرائيل تطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة مدينة غزة الى الجنوب

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق

إسرائيل تعلن استعادة مواطن احتجز في لبنان لعام كامل

الأخبار الرئيسية

تصعيد في قتل المدنيين ..عشرات الشهداء واستمرار اجتياح الزيتون بغزة

تحقيق بريطاني صادم: 83% من قتلى غزة مدنيون وإسرائيل تكذب في بياناتها ..

الأمم المتحدة ستعلن "وباء الجوع" في مدينة غزة اليوم الجمعة..

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية : البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات في لبنان للجيش اللبناني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية