بولندا تؤكد معارضتها لمخطط E1 الاستعماري: يشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي

وارسو/وكالات/

أكدت بولندا، معارضتها للمخطط الإسرائيلي لبناء وحدات استعمارية في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة، مشددة على أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن يشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان صدر عنها، اليوم إن "بولندا تدعم حل الدولتين الذي يقوم على التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين ضمن حدود عام 1967، كما أُقِرّ في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن دعم النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. كما ندين جميع أعمال العدوان ضد الفلسطينيين في هذا السياق".

وتابعت: "نحن على تواصل مع الدبلوماسية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين من أجل بلورة رد مشترك على هذه الإجراءات".