السفارة الفلسطينية في إيطاليا تواكب قضايا الجالية وتشارك في جنازة شابة فلسطينية

روما/سما/

في إطار تعزيز حضورها الإنساني والاجتماعي بين أبناء الجالية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بسعادة السفيرة منى ابو عمارة في إيطاليا خلال الأيام الماضية بزيارات لعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، إضافة إلى لقاءات مع عدد من العائلات الفلسطينية المقيمة في مختلف المدن الإيطالية.

كما شاركت السفارة، ممثلة بسعادة السفيرة وأعضاء الطاقم الدبلوماسي، في مراسم تشييع جثمان الشابة الفلسطينية الغزّاوية مرح ابو زهري التي كانت قد نُقلت للعلاج في إيطاليا، لكن القدر شاء أن تفارق الحياة في بلاد الغربة. وقدمت السفيرة واجب العزاء لعائلتها، مؤكدة أن السفارة ستظل على الدوام إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا.

وأكدت السفيرة في كلماتها أن هذه المشاركة تعبر عن التزام السفارة تجاه هموم المواطنين الفلسطينيين في المهجر، مشددة على أن الجالية في إيطاليا جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني. وقد تركت اللحظات المؤثرة التي رافقت الجنازة، بما في ذلك دموع السفيرة، انطباعاً عميقاً لدى أبناء الجالية الذين ثمنوا هذا الحضور الإنساني الصادق.

إن هذه الخطوات تعكس التغيير الإيجابي في عمل السفارة ونهجها، بما يعزز ثقة المواطنين الفلسطينيين بوجود جهة رسمية تقف إلى جانبهم وتتابع قضاياهم في بلاد الغربة.