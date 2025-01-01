  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفارة الفلسطينية في إيطاليا تواكب قضايا الجالية وتشارك في جنازة شابة فلسطينية

الجمعة 22 أغسطس 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفلسطينية في إيطاليا تواكب قضايا الجالية وتشارك في جنازة شابة فلسطينية



روما/سما/

في إطار تعزيز حضورها الإنساني والاجتماعي بين أبناء الجالية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بسعادة السفيرة منى ابو عمارة في إيطاليا خلال الأيام الماضية بزيارات لعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، إضافة إلى لقاءات مع عدد من العائلات الفلسطينية المقيمة في مختلف المدن الإيطالية.

كما شاركت السفارة، ممثلة بسعادة السفيرة وأعضاء الطاقم الدبلوماسي، في مراسم تشييع جثمان الشابة الفلسطينية الغزّاوية مرح ابو زهري التي كانت قد نُقلت للعلاج في إيطاليا، لكن القدر شاء أن تفارق الحياة في بلاد الغربة. وقدمت السفيرة واجب العزاء لعائلتها، مؤكدة أن السفارة ستظل على الدوام إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا.

وأكدت السفيرة في كلماتها أن هذه المشاركة تعبر عن التزام السفارة تجاه هموم المواطنين الفلسطينيين في المهجر، مشددة على أن الجالية في إيطاليا جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني. وقد تركت اللحظات المؤثرة التي رافقت الجنازة، بما في ذلك دموع السفيرة، انطباعاً عميقاً لدى أبناء الجالية الذين ثمنوا هذا الحضور الإنساني الصادق.

إن هذه الخطوات تعكس التغيير الإيجابي في عمل السفارة ونهجها، بما يعزز ثقة المواطنين الفلسطينيين بوجود جهة رسمية تقف إلى جانبهم وتتابع قضاياهم في بلاد الغربة.

IMG_1293
IMG_1292

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تكشف تفاصيل عملية القسام المباغتة في خان يونس ..يعملون بصورة منظمة وخططوا لاسر جندي ..

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

إسرائيل تطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة مدينة غزة الى الجنوب

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق

إسرائيل تعلن استعادة مواطن احتجز في لبنان لعام كامل

الأخبار الرئيسية

تحقيق بريطاني صادم: 83% من قتلى غزة مدنيون وإسرائيل تكذب في بياناتها ..

الأمم المتحدة ستعلن "وباء الجوع" في مدينة غزة اليوم الجمعة..

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية : البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات في لبنان للجيش اللبناني

معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية