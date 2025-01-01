في خطوة احتجاجية ..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر تأجيل بدء العام الدراسي

رام الله/سما/

أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين ، عن تأجيل بدء دوام المعلمين من السابع والعشرين من الشهر الجاري، إلى الحادي والثلاثين منه، ضمن دوام يستمر فقط لثلاثة أيام، مع مراعاة خصوصية المرحلة الدنيا الأساسية والثانوية العامة بقدر المستطاع تحقيقًا للمصلحة التربوية والوطنية.

وأكد الاتحاد في بيان على ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية كامل مسؤولياتها تجاه المعلمين والموظفين عبر صرف الرواتب وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحذر من أن كل الخيارات النقابية ستكون مطروحة على الطاولة دون استثناء.

وأكد استثناء مدينة القدس من أي خطوات نقابية، مع تأكيد التزام الحكومة بكامل واجباتها تجاههم.

وطالب بتأجيل أقساط القروض، وإصدار تعليمات ملزمة من سلطة النقد، للبنوك مع متابعة التنفيذ بشكل صارم، وأن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عن ذلك.