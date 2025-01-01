  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تحذر من عواقب احتلال اسرائيل مدينة غزة

الجمعة 22 أغسطس 2025 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحذر من عواقب احتلال اسرائيل مدينة غزة



القاهرة /سما/

حذرت وزارة الخارجية المصرية من عواقب تنفيذ المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.

وجاء التحذير في أعقاب زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس إلى قطاع غزة، للموافقة على خطط لاحتلال مدينة غزة .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن "القاهرة تنظر بقلق بالغ إلى تقدم الحكومة الإسرائيلية نحو تنفيذ مخططها الهجومي لتعميق الاحتلال في قطاع غزة بهدف إقامة احتلال غير شرعي في انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني".

وبحسب وزارة الخارجية المصرية فإن السياسة الإسرائيلية تعبر عن تجاهل تام لجهود الوسطاء والصفقة المقترحة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وكذلك لمطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحرب.

دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة وتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تكشف تفاصيل عملية القسام المباغتة في خان يونس ..يعملون بصورة منظمة وخططوا لاسر جندي ..

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

إسرائيل تطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة مدينة غزة الى الجنوب

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق

إسرائيل تعلن استعادة مواطن احتجز في لبنان لعام كامل

الأخبار الرئيسية

تحقيق بريطاني صادم: 83% من قتلى غزة مدنيون وإسرائيل تكذب في بياناتها ..

الأمم المتحدة ستعلن "وباء الجوع" في مدينة غزة اليوم الجمعة..

نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية : البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات في لبنان للجيش اللبناني

معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية