مصر تحذر من عواقب احتلال اسرائيل مدينة غزة

القاهرة /سما/

حذرت وزارة الخارجية المصرية من عواقب تنفيذ المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.

وجاء التحذير في أعقاب زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس إلى قطاع غزة، للموافقة على خطط لاحتلال مدينة غزة .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن "القاهرة تنظر بقلق بالغ إلى تقدم الحكومة الإسرائيلية نحو تنفيذ مخططها الهجومي لتعميق الاحتلال في قطاع غزة بهدف إقامة احتلال غير شرعي في انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني".

وبحسب وزارة الخارجية المصرية فإن السياسة الإسرائيلية تعبر عن تجاهل تام لجهود الوسطاء والصفقة المقترحة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وكذلك لمطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحرب.

دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة وتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم.