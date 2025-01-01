  1. الرئيسية
الأمم المتحدة ستعلن "وباء الجوع" في مدينة غزة اليوم الجمعة..

الجمعة 22 أغسطس 2025 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة ستعلن "وباء الجوع" في مدينة غزة اليوم الجمعة..



نيويورك/وكالات/

من المتوقع أن تُعلن منظمة IPC الدولية، التي تعمل نيابةً عن الأمم المتحدة وتُعنى بتحديد حالات المجاعة، عن "وباء الجوع" في مدينة غزة في ورقة موقف تُقدمها إلى مجلس الأمن اليوم الجمعة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإعلان قد يُشكّل أساسًا لجولة أخرى من الإدانات ضد إسرائيل، التي تُجهّز حاليًا لاحتلال مدينة غزة.

قبل نحو شهر، حذّر خبراء الأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه "أسوأ سيناريو" من حيث الجوع، ولكن لم يُعلن رسميًا عن "جائحة جوع" آنذاك.

وزعم تحذير التصنيف المرحلي المتكامل آنذاك أن "الأدلة تتراكم على انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض، مما يؤدي إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالجوع بين الفلسطينيين.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن الحد الأدنى من شروط الجوع متوفر في معظم أنحاء القطاع، وفي مدينة غزة، يعاني السكان من سوء تغذية حاد".

مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي - وهو مبادرة عالمية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدول - هو الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لتحديد ما إذا كانت ظروف المجاعة قائمة في أي مكان في العالم. في نهاية الشهر الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية" لإنهاء القتال وتوفير مساعدات منقذة للحياة.

في الأشهر الأخيرة، زعمت إسرائيل أن الوضع في قطاع غزة سيء، ولكنه ليس خطيرًا لدرجة المجاعة.

من جانب آخر، اتهم المجتمع الدولي إسرائيل بالتسبب في هذا الوضع بوقفها جميع المساعدات الإنسانية للقطاع لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وحتى ذلك الحين، سمحت بتوزيع المساعدات على نطاق واسع فقط من خلال صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي - الذي فشل عمليًا في إطعام معظم سكان غزة.

