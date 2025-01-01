استطلاع: نصف الجمهور الإسرائيلي يدعم احتلال وتهجير غزة..

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي، أن 49% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون احتلال قطاع غزة بشكل كامل وتهجير الفلسطينيين منها وإقامة مستوطنات على أراضيهم، فيما عبر 44% من المستطلعة آرائهم عن دعمهم للانسحاب الكامل أو الجزئي من القطاع.

ويستدل من الاستطلاع الذي أجراه معهد "ساميت" ونشره موقع "واللا" العبري مساء الخميس، وجود فجوات حادة بين معسكري الائتلاف والمعارضة، إذ أعرب أكثر من ثلثي ناخبي أحزاب الائتلاف (71%) عن دعمهم لاحتلال غزة وتهجير سكانها، مقابل نحو خمس ناخبي أحزاب المعارضة (17%) فقط.

وفي تقسيم المعطيات حسب أحزاب الائتلاف، وُجد أن ناخبي "الليكود" كانوا الأكثر اعتدالا نسبيا، إذ دعم 63% منهم احتلال غزة، مقارنة بـ80% بين ناخبي "الصهيونية الدينية" و89% بين ناخبي "شاس". في المقابل يؤيد ثلث ناخبي "الليكود" (30%) الانسحاب الكامل أو الجزئي، وهي نسبة أعلى بكثير من الأحزاب الأخرى في المعسكر.

أما بين أوساط أحزاب المعارضة، فقد برز موقف معاكس، إذ دعم 49% من ناخبيها الانسحاب الكامل مع إقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد داخل غزة، فيما فضّل 28% انسحابا تدريجيا خلال سنة إلى سنتين.

وقد سجل الموقف الأكثر تشددا في معسكر المعارضة لدى حزب "يسرائيل بيتينو"، إذ دعم 33% من ناخبيه احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها، وهي نسبة أعلى بكثير من ناخبي "المعسكر الوطني" التي بلغت 18% وحزب "ييش عتيد" التي وصلت إلى 10%.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "ساميت"، يومي 20 و21 آب/ أغسطس من خلال منصة إلكترونية تمثيلية، وبمشاركة 650 من اليهود البالغين ضمن عينة تمثيلية، مع حد أقصى لخطأ العينة بنسبة 4%.