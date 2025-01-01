  1. الرئيسية
وزارة الصحة بغزة تحذر من نقل الموارد الطبية جنوب القطاع

الخميس 21 أغسطس 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة بغزة تحذر من نقل الموارد الطبية جنوب القطاع



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة انها ترفض بشكل قاطع طلب سلطات الاحتلال نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع.

وجاء في بيان وزارة الصحة" نرفض أي خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية تدمير ممنهج قام بها الاحتلال".

وقالت ان هذه الخطوة من شأنها حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج و تعرض حياة السكان للخطر.

واضافت انه يجب على جميع المؤسسات الدولية والأممية العمل على حماية ما تبقى من النظام الصحي بالقطاع.

وتابع البيان "نؤكد أهمية بقاء تقديم الخدمات الصحية كحق كفلته الشرائع لكل المواطنين في أماكن وجودهم".

