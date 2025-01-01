  1. الرئيسية
نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل

الخميس 21 أغسطس 2025 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: أنا في فرقة للتصديق على احتلال المدينة واوعزت ببدء المفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس، في فيديو من مقر فرقة غزة: "جئت لأوافق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم حماس .. في الوقت نفسه وجهت ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع مخطوفينا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل"

وأضاف، "نحن في مرحلة الحسم ..  وأقدر كثيرا استجابة جنود الاحتياط وبالطبع الجيش النظامي من أجل هذا الهدف الحيوي".

وأشار، "في الوقت نفسه وجهت ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع مخطوفينا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل"، "هاتان المسألتان حسم حماس وإطلاق سراح جميع مخطوفينا  تسيران جنبا إلى جنب".

