للمرة الأولى بعد حرب الـ12 يوما.. إيران تختبر صواريخ جديدة بمناورات “الاقتدار المستدام”

الخميس 21 أغسطس 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى بعد حرب الـ12 يوما.. إيران تختبر صواريخ جديدة بمناورات "الاقتدار المستدام"



طهران/ وكالات/

للمرة الأولى بعد حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، أجرت القوات المسلحة الإيرانية، اختبارات على عدد من الصواريخ في مناورات “الاقتدار المستدام 1404”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه في إطار المراحل الرئيسية لمناورات “الاقتدار المستدام 1404” التي تنفذها القوة البحرية للجيش الإيراني، أطلقت أنواع مختلفة من صواريخ الكروز البحرية ذات المديات المتنوعة من الساحل ومن على متن السفن السطحية، وأصابت بنجاح أهدافها في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.
ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن الفرقاطة الصاروخية “جناوه” والمدمرة “سبلان” قامتا بإطلاق صواريخ الكروز “نصير” و”قدير”، إلى جانب إطلاق صاروخ “قادر” الساحلي المضاد للسفن من منظومة “ولاية 2″، حيث أصابت جميعها الهدف السطحي المحدد في البحر بدقة عالية وأدت إلى تدميره.
من الجدير ذكره، أن صاروخ الكروز البحري “قادر” يعد صاروخا مضادا للسفن متوسط المدى، يتميز بقدرته التدميرية العالية ودقة استهدافه، وصمم للتعامل مع القطع البحرية والأهداف الساحلية.
وانطلقت مناورات “الاقتدار المستديم” الصاروخية للقوات البحرية الإيرانية صباح اليوم الخميس، بهدف استعراض القدرات الدفاعية واختبار أحدث الأسلحة المصنعة في البلاد.
وقد انطلقت المرحلة العملانية لمناورات “الاقتدار المستديم 1404” الصاروخية للقوات البحرية الإيرانية بمشاركة وحدات سطحية وتحت سطحية، ووحدات طيران، ومواقع صواريخ ساحل-بحر، ومواقع صواريخ بحرية، ووحدات حرب الكترونية، وذلك لمدة يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

