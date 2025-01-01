  1. الرئيسية
الجيش اللبناني : بدء عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية مساء اليوم

الخميس 21 أغسطس 2025 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت/ وكالات/

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني سيبدأ مساء اليوم بمصادرة الأسلحة من مخيمي البص للاجئين في صور وبرج البراجنة في بيروت.

أنشئت هذه المخيمات عام 1948 مع وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وعلى مر السنين كانت تحت سيطرة فعلية من قبل المنظمات الفلسطينية المسلحة، دون سيطرة السلطات اللبنانية.

وصدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية البيان الآتي:
ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.
ووفقًا للإعلان، فإن "تسليم الأسلحة هو تنفيذ لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية التي عُقدت في 21 مايو/أيار 2025، بين الرئيسين جوزيف عون وأبو مازن، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وتوسيع سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ الحصرية في حيازة السلاح".

