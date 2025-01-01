  1. الرئيسية
القاء السلاح واطلاق سراح الرهائن شرط لايقاف الحرب

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق

الخميس 21 أغسطس 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة سكاي نيوز أستراليا "نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة".

وقال "سنواصل السيطرة على غزة، حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة".

واضاف" الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح "الرهائن" المتبقين".

وقال "ان هدفنا إطلاق سراح جميع "الرهائن" ونزع سلاح حماس والقضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

واكد نتنياهو "هدفي ليس احتلال غزة، بل إعطاءها وإسرائيل مستقبلا مختلفا، وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس.

