معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حماس

الخميس 21 أغسطس 2025 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

قال معهد الأمن القومي بإسرائيل انه يجب إعادة النظر في إستراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

واضاف ان استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.

وقال ان إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها بسبب حرب غزة.

واكد ان الجيش مرهق بسبب الضغط ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي.

وقال المعهد "من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس واحتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي".

واكد ان حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

