  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة مدينة غزة الى الجنوب

الخميس 21 أغسطس 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تطالب الجهات الطبية والمنظمات الدولية بمغادرة مدينة غزة الى الجنوب



القدس المحتلة / سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أجرى ما وصفه بـ"محادثات إنذار أولية" مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، قال إنها تأتي في إطار استعداداته لإخلاء سكان مدينة غزة نحو الجنوب.

ووفقًا لبيان الجيش، فقد أجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة اتصالات يوم الثلاثاء مع مسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما سماه "إخلاءً كاملًا للسكان من الشمال إلى الجنوب".

وادعى الجيش أن الاستعدادات تشمل "نقل المعدات الطبية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتهيئة المستشفيات هناك لاستقبال المرضى والمصابين"، إضافة إلى "زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بناء على طلب منظمات الإغاثة الدولية".

وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط إسرائيلي يخاطب مسؤولًا صحيًا في غزة: "سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكانًا سواء كان مستشفى ميدانيًا أو أي مستشفى آخر"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلق على محاولة أسر جنود من قبل “حماس” بخانيونس

نتنياهو يقرّ بخلل أمني وعسكري كبير سبق هجوم 7 أكتوبر ومستقبل غزة مرهون بازالة التطرف..

الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزةعن طريق مطار "رامون"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق

معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حماس

اسرائيل تكشف تفاصيل عملية القسام المباغتة في خان يونس ..يعملون بصورة منظمة وخططوا لاسر جندي ..

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

حماس واسرائيل

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية