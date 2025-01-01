  1. الرئيسية
"أوتشا": تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوى في قطاع غزة

الخميس 21 أغسطس 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا، حيث "يُقتل ويصاب الفلسطينيون يوميًا، كما يستمر تفاقم المجاعة وسوء التغذية".

وحذر مكتب الأمم المتحدة في بيان له، من هناك أزمة كبيرة في أماكن الإيواء، حيث إن تلبية احتياجات المأوى الحالية لنحو 1,4 مليون شخص تتطلب 3500 شاحنة محملة بالخيام والأغطية البلاستيكية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وذلك دون حساب أي نزوح مستقبلي يزيد الاحتياجات، فيما لا يزال إيصال هذه الإمدادات يشكل تحديًا بسبب القيود المستمرة المفروضة.

ودعا إلى تسهيل العمل الإغاثي والإنساني، مشددًا على ضرورة إبقاء المعبر المؤدي إلى الشمال وإلى مدينة غزة لوصول مواد الإيواء.

