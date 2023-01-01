  1. الرئيسية
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 62192 شهيدا

الخميس 21 أغسطس 2025 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 62192 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الخميس، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 62,192 شهيد،أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت االصحة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,114، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدا، و356 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,646 شهيدا، و45,073 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا، والإصابات 117، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,036، والإصابات إلى 15,046.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 من ضمنهم 112 طفلًا.

