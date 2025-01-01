بزشكيان: لولا قوتنا الصاروخية "لأصبحنا مثل غزة"

طهران / وكالات /

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لولا امتلاك بلاده قدراتها الصاروخية لتكررت مأساة قطاع غزة فيها.

جاء ذلك خلال خطاب له أمام حشد من المقيمين الإيرانيين في بيلاروسيا.

وقال بزشكيان: "لو لم نمتلك الصواريخ، لفرضوا علينا ما يجري في غزة اليوم. علينا أن نعزز قوتنا، فيما إسرائيل ترتكب الظلم والجرائم بحرية في المنطقة دون رادع".

واعتبر أن امتلاك إيران لقدراتها الدفاعية والصاروخية هو ما حال دون تكرار ما يجري في غزة على الأراضي الإيرانية.

وبين: "رئاستي بدأت مع اغتيال إسماعيل هنية، وتواصلت وسط خلافات وحروب، لكن علينا أن نصمد ونحافظ على ثوابتنا".

وأضاف الرئيس الإيراني: "كثير من الدول في العالم وُلدت حديثاً، لكن إيران تمتلك تاريخاً يمتد لآلاف السنين، وعلينا أن نحيي ثقافتنا ومعتقداتنا وأن نمكّن الشبان من بلوغ المكانة التي يستحقونها".

وتابع: "نواجه ظلماً كبيراً في العالم، فيما الكيان الصهيوني ارتكب جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، فقد استشهد أكثر من 60 ألف فلسطيني"