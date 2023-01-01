  1. الرئيسية
وفاتان جديدتان نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة

الخميس 21 أغسطس 2025 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح صحفي، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع المحاصر إلى 271 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

وأمس الأربعاء، أعلنت "الصحة الفلسطينية"، عن تسجيل حالات وفاة جديدة في قطاع غزة، نتيجة حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنازحين في القطاع.

وتواجه غزة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، أزمة إنسانية متفاقمة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمات الصحية، لا سيما في شمال القطاع.

وتحذر منظمات دولية من تفاقم الوضع الصحي والغذائي في القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أفادت بأن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت بين مارس ويونيو/ حزيران من هذا العام، نتيجة استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية.

