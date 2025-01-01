القناة 12 : إسرائيل تخطط لطريق عسكري إنساني نحو "مستشفى الامارات" برفح

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد على الصعيدين العسكري والإنساني، لتوسيع نطاق المناورات البرية في القطاع واحتلال مدينة غزة.

وتدرس إسرائيل إمكانية إنشاء طريق مباشر من منطقة المواصي إلى المستشفى الميداني في رفح، الذي أنشأته الإمارات.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُصادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس على الخطط العسكرية لاحتلال المدينة.

يسعى الجيش الاسرائيلي بحسب التقرير إلى الحد من الانتقادات الموجهة لإسرائيل وتعزيز الشرعية الدولية في العمليات العسكرية المقبلة في قطاع غزة، ولهذا الغرض، يُركز على الجانب الإنساني. ويُدرك الإسرائيليون أن لمسألة الاستجابة الطبية تأثيرًا بالغًا على نظرة العالم إلى العملية، ولذلك يأخذونها على محمل الجد.

وأنشأت الإمارات مؤخرًا مستشفى ميدانيا في رفح. وتدرس المؤسسة العسكرية إمكانية ربطه بالمنطقة الإنسانية في المواصي، حيث من المتوقع أن يتدفق معظم سكان مدينة غزة حاليًا.

ويسعى جيش الاحتلال بحسب التقرير الاسرائيلي إلى تجنيد المزيد من المنظمات الدولية بهدف إنشاء مستشفيات إضافية والتبرع بمزيد من المعدات الطبية للمستشفيات الموجودة في جنوب قطاع غزة.

وستُعرض خطة احتلال مدينة غزة على نتنياهو اليوم ، بعد أن وافق عليها رئيس الأركان إيال زامير ووزير الحرب يسرائيل كاتس خلال الأسبوع الماضي.

مع بداية الأسبوع، انطلقت المرحلة الأولى بإدخال العديد من الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة. وكان الهدف تهيئة الظروف لنزوح سكان غزة جنوبًا.

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل السكان إلى جنوب قطاع غزة، سيُستأنف توريد الخيام.

ونظراً لاحتمالية إطالة أمد العملية، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لموجات إضافية من جنود الاحتياط لاحقاً. وفي ذروة المناورة، من المتوقع أن يعمل ما بين 110 آلاف و130 ألف جندي احتياطي معاً في غزة.

وفي ضوء الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ، بيانًا لوسائل الإعلام قال إن قوات الجيش بدأت بالفعل عمليات تمهيدية لاحتلال مدينة غزة..."لن ننتظر"، كما أوضح. "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقوات الجيش تسيطر الآن على مشارف المدينة.