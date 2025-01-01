وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

القدس المحتلة/سما/

توعد وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" خلال لقاء جمعه مع حاخامات المستوطنات اليوم الخميس، "ان مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وصدر بيان عن مكتب كاتس، اليوم اشار إلى أن الحاخامات أشادوا بموقف كاتس الداعي إلى استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وطالبوه بـ"بذل كل ما يلزم لحسم المعركة".

وردّ كاتس بتأكيد التزامه استكمال العملية العسكرية، قائلاً لهم: "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وأضاف أن "نشاط الجيش سيتم بأقصى درجة ممكنة، بهدف استعادة جميع الاسرى والوصول إلى حسم إستراتيجي يضر بحركة حماس"، مشدداً على أن "كل الجهود تُبذل للحفاظ على حياة الاسرى المحتجزين في غزة".