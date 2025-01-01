  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

الخميس 21 أغسطس 2025 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة



القدس المحتلة/سما/

توعد وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" خلال لقاء جمعه مع حاخامات المستوطنات اليوم الخميس، "ان مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وصدر بيان عن مكتب كاتس، اليوم اشار إلى أن الحاخامات أشادوا بموقف كاتس الداعي إلى استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وطالبوه بـ"بذل كل ما يلزم لحسم المعركة".

وردّ كاتس بتأكيد التزامه استكمال العملية العسكرية، قائلاً لهم: "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون".

وأضاف أن "نشاط الجيش سيتم بأقصى درجة ممكنة، بهدف استعادة جميع الاسرى والوصول إلى حسم إستراتيجي يضر بحركة حماس"، مشدداً على أن "كل الجهود تُبذل للحفاظ على حياة الاسرى المحتجزين في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

داخلية غزة: النظام الجديد لـ(GHF) يحول توزيع المساعدات إلى أداة أمنية

القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلق على محاولة أسر جنود من قبل “حماس” بخانيونس

الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزةعن طريق مطار "رامون"

الأخبار الرئيسية

حماس واسرائيل

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

نتنياهو يقرّ بخلل أمني وعسكري كبير سبق هجوم 7 أكتوبر ومستقبل غزة مرهون بازالة التطرف..

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتوسيع الهجوم الاسرائيلي في قلب مدينة غزة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية