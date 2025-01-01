  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حماس تبدي مرونة كبيرة..

صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة

الخميس 21 أغسطس 2025 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة الأيام المقبلة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أربعة مسؤولين بارزين في الحكومة والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن هناك احتمالًا لتوجه وفد تفاوضي إلى الدوحة نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل الرهائن.

وأوضحت المصادر أن الموقف الإسرائيلي ما زال غامضًا، إذ لم تقدم حكومة بنيامين نتنياهو ردًا واضحًا بشأن الصفقة حتى الآن، في حين يؤكد جميع الأطراف أنها قابلة للتنفيذ بمجرد حصولها على موافقة نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني كبير أن كل شيء يعتمد الآن على قرار نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مشيرًا إلى أن حركة حماس تبدي "مرونة كبيرة"، وأن إنجاز الاتفاق ممكن إذا أراد نتنياهو ذلك، وإلا سيكتفي بوصفه "اتفاقًا جزئيًا".

كما لفتت "يديعوت" إلى أن حماس لم تُفشل المفاوضات في أي مرحلة، خلافًا لما جرى ترويجه في إسرائيل خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد «الكابينت» الإسرائيلي، اليوم، جلسة يستعرض فيها الجيش خطته الهجومية الموسّعة، المعروفة باسم «مركبات جدعون 2»، والهادفة إلى احتلال مدينة غزة ، بعدما كانت هذه الخطة أُقرّت من قبل الحكومة تحت شعار «إكمال الحسم مع حماس ، والسيطرة على مدينة غزة، وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب».

#حماس #اسرائيل #هدنة #الوسطاء #غزة #الحرب #صفقة تبادل الأسرى #الرهائن

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

داخلية غزة: النظام الجديد لـ(GHF) يحول توزيع المساعدات إلى أداة أمنية

القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلق على محاولة أسر جنود من قبل “حماس” بخانيونس

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الإسرائيلي لحاخامات المستوطنات: مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون والعمليات ستتم بأقصى سرعة

نتنياهو يقرّ بخلل أمني وعسكري كبير سبق هجوم 7 أكتوبر ومستقبل غزة مرهون بازالة التطرف..

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتوسيع الهجوم الاسرائيلي في قلب مدينة غزة

غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية