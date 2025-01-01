  1. الرئيسية
سوريا وإسرائيل توصلتا إلى تفاهمات حول 80% من القضايا

الخميس 21 أغسطس 2025 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما /

اتفقت سوريا وإسرائيل على مواصلة المحادثات في باكو وباريس بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم القضايا.

وقالت مصادر مطلعة لقناة العربية السعودية اليوم (الخميس) إن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى تفاهمات حول نحو 80% من القضايا، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات في باكو وباريس.

وفي الاجتماع، اتفق الطرفان على تعزيز جهود خفض التصعيد، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ودعم التفاهمات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.

وذكر التقرير أن المبعوث الأميركي توم باراك طلب من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توضيحات بشأن وثائق تكشف انتهاكات بحق الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

