بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

الخميس 21 أغسطس 2025 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن/سما/

أعربت بريطانيا عن استيائها من إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا لدى فلسطين، وأكدت أن هذا القرار "لا يؤدي إلا إلى تقويض مجالات الحوار والدبلوماسية".

وأوضح مكتب متحدث الخارجية البريطانية في بيان، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين له "نتائج عكسية".

وأضاف أن هذا القرار "لا يخدم إلا إغلاق مجالات الحوار والدبلوماسية التي تُعد ضرورية للغاية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "نعمل مع حلفائنا، ومن بينهم أستراليا، على وضع إطار سلام للخطوات المقبلة في قطاع غزة ولحل الدولتين".

وأردف: "يجب أن تكون الخطوة الأولى هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية".

